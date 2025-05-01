Yaşam

AFAD duyurdu! Antalya'da korkutan deprem

AFAD, Antalya'nın Serik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde depremin meydana geliğini duyurdu. Depremin derinliği 93.98 km olarak belirlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! Antalya'da korkutan deprem

AFAD, Antalya'nın Serik ilçesinde saat 17:43 sıralarında 3.9 büyüklüğünde depremi meydana geldiğini bildirdi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Depremin derinliği 93.98 km olarak belirlendi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Büyüklük:3.9 (Ml)

Yer:Serik (Antalya)

Tarih:2025-05-01

Saat:17:43:44 TSİ

Enlem:37.2 N

Boylam:30.95806 E

Derinlik: 93.98 km

(Foto: AA)(Foto: AA)

AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE...

2025-05-01 17:43:44 37.2 30.95806 93.98 ML 3.9 Serik (Antalya)
2025-05-01 17:19:44 39.22 28.98528 9.1 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-05-01 17:17:13 39.20833 28.99278 7.31 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-05-01 17:07:31 38.37278 38.91139 7.17 ML 1.4 Sivrice (Elazığ)
2025-05-01 16:55:40 39.15889 28.945 6.74 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-05-01 16:44:00 37.66611 35.45306 6.95 ML 1.3 Aladağ (Adana)
2025-05-01 16:38:02 39.22556 28.99361 9.2 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2025-05-01 16:30:39 38.45694 38.02083 6.93 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2025-05-01 16:25:56 39.19056 28.9675 12.3 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-05-01 16:13:17 39.22333 28.98417 7.63 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2025-05-01 16:12:16 39.23528 28.95917 7.46 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-05-01 15:59:19 39.22944 29.00278 10.36 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-05-01 15:51:06 37.62694 36.06944 7.06 ML 1.9 Sumbas (Osmaniye)
2025-05-01 15:45:48 37.81417 36.39222 7.5 ML 1.3 Andırın (Kahramanmaraş)

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