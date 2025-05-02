Van Kalesi'nde korkutan kaza: Düşen kadın kayalıklara sıkıştı
Van Kalesi'nde gezintiye çıkan yaşlı bir kadın, dengesini kaybetmesi üzerine kayalıklara düştü. Kadın düşmenin etkisiyle kayalıklara sıkışırken olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından yaralı kadın mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay, Van Kalesi'nin dağlık bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 68 yaşındaki S.K. isimli kadın, bölgeyi gezdiği sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Yaralanan kadının, kayalıkların arasında sıkışarak mahsur kaldığı yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti.
İhbarın ardından Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Doğada Arama Kurtarma Ekip Amirliği'nden 1 araç ve 6 personel olay yerine sevk edildi.
Van İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ekiplerinin de katıldığı kurtarma operasyonu sonrası yaşlı kadın, bulunduğu kayalık alandan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. S.K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.