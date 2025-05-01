Diyarbakır ve Batman'da kuvvetli fırtına: Kopan parçalar çocuğun üstüne düştü

Güneydoğu Anadolu'da etkisini sürdüren kuvvetli fırtına Bingöl, Batman ve Diyarbakır illerinde olumsuz etkiye neden oldu. Kuvvetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısında kopan parçalar sokakta yürüyen bir çocuğun üzerine düştü. Olayda şans eseri çocuk yara almazken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 02.05.2025 00:26

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Bingöl'de etkili olan fırtınada, İçmeler Mahallesi'ndeki bir binanın çatısından kopan parça uçarak evine gitmek isteyen bir çocuğun üzerine doğru düştü. Çocuğun olaydan şans eseri yara almadığı öğrenilirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kent merkezi ve ilçelerinde bugün ve yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve dolu beklendiğini, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bulunan Dolan Kaplıcası'na ait asma köprü, çıkan fırtınada hasar gördü. Köprü ulaşıma kapatıldı.

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