Devlet hastanesinde cinsel istismar iddiasına inceleme
Sağlık Bakanlığı, bir devlet hastanesinde cinsel istismar iddiasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu durumla ilgili incelemeci atandığı belirtilirken, durumun adli makamlar ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile de paylaşıldığı duyuruldu.
Sağlık Bakanlığından bazı basın yayın organlarında yer alan "Devlet hastanesinde cinsel istismar" başlıklı haberle ilgili açıklama yapıldı. Bakanlık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla olayla ilgili inceleme başlatıldığını ve konunun yetkili mercilere iletildiğini bildirdi.
İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama:
Bazı basın yayın organlarında yer alan "devlet hastanesinde cinsel istismar" başlıklı habere ilişkin açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Hekimlerimiz tarafından muayene esnasında tespit edilen şüpheli durumla ilgili ivedi harekete geçilmiş ve incelemeci atanmıştır. Ayrıca söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili yürümekte olan adli ve idari süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Konuyla ilgili gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.