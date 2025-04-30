Uygulama noktasından kaçan sürücü alkollü çıktı: 35 bin lira ceza kesildi

Çorum'da polis ekiplerinin uygulama noktasında dur ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü olay yerinden aracı bırakarak hızla kaçtı. Ekiplerin kovalamacası sonucunda kısa sürede yakalanan şoför alkollü çıkması üzerine cezai işlem uygulandı. Sürücüye trafiği tehlikeye atmaktan 35 bin 505 lira idari para cezası kesildi.

Giriş Tarihi: 30.04.2025 03:53

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Çorum'da Bahar 1. Cadde üzerinde polisin "dur" ihtarına uymayan Ç.D. isimli sürücü, kamyonetiyle uygulama noktasından kaçtı. Sülüklü Evler mevkisinde aracını bırakıp yanında bulunan 2 şahısla birlikte yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan 35 bin 505 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü ve beraberindeki 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kamyonet ise işlemlerin ardından otoparka çekildi.

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