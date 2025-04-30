Bursa'da yan baktın tartışması: Silah kabzasıyla darbedildiler

Bursa'da bir şahıs, 13 ve 14 yaşındaki 2 çocukla yan bakma gerekçesiyle tartıştı. Saldırgan eline aldığı silahın kabzasıyla çocukları darp etti. Yaşanan arbedede yaralanan çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 30.04.2025 03:37

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Bursa'nın Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Gece saatleri yaşaann olayda iddiaya göre, yolda yürüyen kimliği belirsiz bir kişi, yan baktıkları gerekçesiyle Y.O. (14) ve İ.Y. (13) isimli çocuklarla tartışmaya başladı. Taraflar arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında şüpheli kişi tabancanın kabzasıyla iki çocuğu darbederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan çocuklar, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri saldırganın kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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