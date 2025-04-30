Edirne'de kontrolden çıkan motosiklet tarlaya uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 30.04.2025 04:24

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Motosiklet, yol kenarındaki tarlada dururken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Kağan Selve ve yolcu Mustafa Babacan ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Selve ve Babacan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Babacan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, sürücü Kağan Selve'nin tedavisi devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.