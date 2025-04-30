Hakkari'de korkutan ev yangını: Aile son anda kurtuldu

Hakkari'nin Başköy köyünde çıkan yangın büyük korkuya neden olurken, aile üyeleri ise son anda canlarını kurtardı.

Giriş Tarihi: 30.04.2025 10:54

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Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Şükrü Çiftçi'nin ailesiyle yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 10 kişilik aile kendilerini hızla dışarı atarak canlarını son anda kurtardı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevreye sıçramasını önledi. Yangında evde bulunan tüm eşyalar kullanılamaz hale gelirken, çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Herhangi bir geçim kaynağı bulunmayan Şükrü Çiftçi ise yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek hem ev sahibi Arif Çiftçi'nin hem de kendisinin büyük zarar gördüğünü söyleyerek yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.

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