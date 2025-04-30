Antalya’da otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya’nın Kepez ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 25 yaşındaki Görkem Tosun yaşamını yitirdi. Akdeniz Sanayi Sitesi önündeki 75’inci Yıl Caddesi’nde, babasına ait otomobille seyreden Tosun iddiaya göre aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savrulurken, otomobilde sıkışan Tosun olay yerinde hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:04

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Antalya'da otomobille park halindeki kamyonete çarpan Görkem Tosun (25), hayatını kaybetti. Kaza, saat 07.30 sıralarında Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi önündeki 75'inci Yıl Caddesi'nde meydana geldi.

ARAÇTA SIKIŞAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sanayi sitesi içerisinde bir büfede çalışan Görkem Tosun, 07 BMZ 730 plakalı babasına ait otomobille iddiaya göre süratle seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun sağında park halindeki 07 MZV 63 plakalı kamyonete çarptı. Otomobil ve kamyonet metrelerce savrulurken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Tosun'un cansız bedeni, sıkıştığı yerden itfaiye ekibinin 1 saatlik çalışması ile çıkarılabildi. Kazayı haber alıp, gelen Tosun'un arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Tosun'un çıkarılan cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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