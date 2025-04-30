Birlikte yaşadığı kadını dövüp bıçakladı! Küçük çocuk annesini kanlar içinde buldu

Aksaray'da Emre Can A. (29), dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğba K.'yi (39) dövüp, bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli kaçarken, Tuğba K.’yi yaralı bulan oğlu M.Ç. (9) polisten yardım istedi. Polis, kaçan Emre Can A.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 30.04.2025 10:37

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Aksaray'da Emre Can A., dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğba K.'yi dövüp, sağ bacağı ve kolundan bıçaklayarak kaçtı. Tuğba K.'nin ilk eşinden olan oğlu M.Ç., gürültüyü duyup odaya geldiğinde annesini kanlar içinde buldu.

OĞLU AĞLARKEN KANLAR İÇİNDE BULDU

M.Ç. daha sonra annesinin telefonuyla polisi arayıp yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis ekipleri, kanlar içindeki kadını ağlarken buldu. Yaralı kadın oğlu M.Ç. eşliğinde ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan Emre Can A.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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