Sancaktepe'de 3 katlı iş yerinde yangın! Ekipler bölgede

Giriş Tarihi: 30.04.2025 07:49

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman oluşan yangında yaralı veya mahsur kalan olmazken, itfaiyenin 58 araç ve 122 personelle müdahalesi sürüyor.

Sancaktepe 'de bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor. Abdurrahmangazi Mahallesi Bengisu Sokak'ta 3 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekran görüntüsü / A Haber

A Haber muhabiri Kübra Kılıç'ın bölgeden aktardıkları şöyle:

Fabrikadan siyah dumanlar çıkmaya devam ediyor. İtfaiyenin müdahale ettiği kısımda terlik üretimi yapıldığı bilgisine ulaştık. Diğer kısımda ise pimapen işleri yapılıyor. İçeride plastikler olduğu için yangın büyüdü ve gökyüzünü siyah duman kapladı. Çok uzak mesafeden bu dumanlar görünüyor.

İçeri giren itfaiye ekiplerinin ise müdahalesi sürüyor. Plastik ürünlerinin bulunması alevleri yükseltiyor. Yangının olduğu binanın hemen yanında ise marangoz atölyesi bulunuyor. Orası da tamamıyla yanmış durumda. İçeride kimsenin olmadığı bilgisine ulaştık. Rüzgarın sert esmesi nedeniyle müdahale zorlaşıyor.