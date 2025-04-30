İzmir'de terör propagandası yapan 41 kişi gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından silahlı terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alınırken hakkında yakalama kararı bulunan 19 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 30.04.2025 10:12

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütlerine yönelik soruşturma yürütüldü.

41 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu kapsamda 19 Mart'ta başlayan protesto eylemleri kapsamında; güvenlik kuvvetlerine yönelik taşlı/sopalı saldırıda bulunduğu ve grupları provoke ettiği tespit edilen ve sosyal medya platformları üzerinden DHKP/C, THKP/C, TKP/ML ve DEV-YOL silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen toplam 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı baskınlarda 41 şüpheli, polis ve jandarma ekiplerince yakalandı. Firari 19 şüphelinin yakalanması içinse çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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