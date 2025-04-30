Batman’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Batman-Siirt çevre yolunda feci bir kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Giriş Tarihi: 01.05.2025 00:02

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Edinilen bilgilere göre, Batman-Siirt çevre yolunda 16 SHR 63 ve 56 AAD 510 plakalı otomobiller, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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