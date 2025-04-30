Batman’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Batman-Siirt çevre yolunda feci bir kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Batman-Siirt çevre yolunda 16 SHR 63 ve 56 AAD 510 plakalı otomobiller, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.