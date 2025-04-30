Yaşam

Sultanbeyli'de feci kaza! Tamir yaparken göçük altında kaldı

Sultanbeyli'de bir apartmanın gider borusunu tamir etmek amacıyla kaza yapan R.K., toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Sesini duyurmasıyla çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler yaralı tamirciyi sıkıştığı yerden kurtarırken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
Sultanbeyli'de feci kaza! Tamir yaparken göçük altında kaldı

Olay saat 20.45 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi Yeşiltepe Sokak üzerindeki bir binanın bahçesinde meydana geldi. Apartmanda yaşayan R.K., binanın gider borusunu tamir etmek için bahçeyi kazarak boruyu buldu. R.K. boru üzerinde çalıştığı sırada, toprak kayması meydana geldi.

Tamirci gider borusu için bahçeyi kazdığı sırasında göçük meydana geldi. (DHA) Tamirci gider borusu için bahçeyi kazdığı sırasında göçük meydana geldi. (DHA)

Belden aşağısı toprak altında kalan R.K.'nın sesini duyanlar, durumu ihbar etti. Bölgeye polis, itfaiye, acil sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Vücudunun bir bölümü göçük altında kalan tamirci kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. (DHA) Vücudunun bir bölümü göçük altında kalan tamirci kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. (DHA)

HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan R.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN