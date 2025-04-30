Sultanbeyli'de feci kaza! Tamir yaparken göçük altında kaldı
Sultanbeyli'de bir apartmanın gider borusunu tamir etmek amacıyla kaza yapan R.K., toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Sesini duyurmasıyla çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler yaralı tamirciyi sıkıştığı yerden kurtarırken ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 20.45 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi Yeşiltepe Sokak üzerindeki bir binanın bahçesinde meydana geldi. Apartmanda yaşayan R.K., binanın gider borusunu tamir etmek için bahçeyi kazarak boruyu buldu. R.K. boru üzerinde çalıştığı sırada, toprak kayması meydana geldi.
Belden aşağısı toprak altında kalan R.K.'nın sesini duyanlar, durumu ihbar etti. Bölgeye polis, itfaiye, acil sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.