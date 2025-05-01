Zonguldak'ta liman sahasında yangın paniği! İş makinesi alev aldı

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait liman sahasında iş makinesindeki yangın ekipleri alarma geçirdi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 01.05.2025 00:48

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Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait liman sahasında iş makinesinin alev alması sonucu çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Liman sahasında bulunan kömür deposundaki iş makinesi henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden liman çalışanları durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

TTK römorkör ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

TTK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, liman sahasında kömür deposunda iş makinesinin alev almasıyla yangın çıktığı ve yaralanma olmadığı belirtildi.

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