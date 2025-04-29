Üzerindeki uyuşturucuyu elleriy­le jandarmaya teslim etti

Düzce'nin Çilimli ilçesinde durdurulan araçta bulunan bir şahıs, üzerinde bulunan uyuşturucu maddeleri kendi rızasıyla jandarma ekiplerine verdi.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 04:44

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Düzce'de jandarma ekiplerinin durdurduğu bir araçta bulunan N.G. isimli şahıs, üzerinde taşıdığı uyuşturucu maddeleri ve kullanıma hazır aparatı kendi eliyle jandarmaya teslim etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Düzce'nin Çilimli ilçesi Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında İstanbul plakalı bir araçtan şüphelenerek durdurdu. Araçta bulunan şahıslar aşağı indirildi ve üst araması yapıldı.

Arama sırasında N.G. isimli şahıs, üzerinde bulunan 3 adet uyuşturucu içmekte kullanılan aparat, 5 gram amfetamin maddesi emdirilmiş tütün ve 5 gram metanfetamin maddesini kendi eliyle jandarma ekiplerine teslim etti. Ekipler, ele geçirilen maddelere el koyarken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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