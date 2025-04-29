Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu!

Düzce’de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri balkondan girdikleri dairede yanan sobayı söndürürken, mahalle sakinleri söndürme çalışmalarını merakla izledi.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 04:41

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Düzce'de Aydınpınar Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, evde kimsenin bulunmadığı daireye balkondan girerek yanan sobayı söndürdü. Olayı izlemek isteyen mahalle sakinleri ise sokağa döküldü.

Yangın, saat 21.45 sıralarında Aydınpınar Caddesi'nde meydana geldi. Çatısından dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında binada bulunanlar, çevredekilerin bağırarak yaptığı uyarılarla dışarı çıktı. Bazı apartman sakinleri üzerlerine battaniye alarak güvenli bir şekilde binayı terk etti.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çatıda çıkan yangını kontrol altına aldı. Yangının çıktığı daireyi de kontrol etmek isteyen ekipler, içeride kimse bulunmadığı için polis gözetiminde balkondan içeri girdi. Ekipler, içeride yanmakta olan sobayı söndürerek soba ve boruları dışarı çıkardı.

Bu sırada sokağa çıkan mahalle sakinleri, söndürme çalışmalarını meraklı bakışlarla izlerken, bazı vatandaşlar da yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılırken, olayda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

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