Malatya’da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Malatya’da torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 kilo metamfetamin ve 11 bin sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 05:28

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Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait 6 ev ve 2 araçta yapılan aramalarda, mobilya suntası içerisine gizlenmiş 5 kilo 359 gram metamfetamin, 11 bin 57 adet sentetik ecza maddesi, 36 gram esrar, 11 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 216 adet fişek bulundu.

6 ZANLI TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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