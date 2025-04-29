Sultangazi'de demans hastası ormanda kayboldu! Arama çalışmaları sürüyor

İstanbul Bağcılar'da Mimar Sinan Kent Ormanı'nda öğle saatlerinden bu yana kayıp olan demans hastası İshak Öztürk'ü bulmak için ekipler harekete geçti. Ormanda Öztürk'ü arama çalışmaları devam ediyor.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 00:28

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Mimar Sinan Kent Ormanı'nda öğle saatlerinden bu yana kayıp olan demans hastası İshak Öztürk'ü bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Bağcılar'da yaşayan demans hastası İshak Öztürk'ten öğle saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

ORMANDAN SİNYAL ALINDI

İshak Öztürk'ün yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alınması üzerine ormana Sultangazi Belediyesi Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E) sevk edildi. Ekipler, İshak Öztürk' ulaşmak için ormandaki arama çalışmalarını sürdürüyor.

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