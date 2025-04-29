Cumhurbaşkanlığına 29 Nisan'da Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan'da İtalya ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı görevine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Vekalete ilişkin tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 00:24

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İtalya'da resmi temaslarda bulunmak üzere 29 Nisan'da ziyaret gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan'ın görevine Resmi Gazete'de yayımlanan tezkere ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Nisan'da İtalya'yı ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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