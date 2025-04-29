Karabük'te kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda telefon ve elektronik eşya ele geçirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda ise suç aleti ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 00:35

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonucunda telefon kaçakçılığı yapıldığını tespit ettiği 2 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan baskınlarda çok sayıda telefon ve elektronik eşya ele geçirildi.

Ekipler adreslerde yaptığı aramalarda; 105 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 53 adet klonlanmış gümrük kaçağı cep telefonu, 33 adet faturasız akıllı saat, 95 adet faturasız powerbank ve 11 adet faturasız bluetooth kulaklık ele geçirdi. Operasyon sonucu M.Ç. ve N.Ç. isimli şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (SKM) kapsamında işlem yapıldı.

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