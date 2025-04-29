Silivri’de hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Silivri’de çöp ve hurdaların bulunduğu açık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 04:30

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Silivri'nin Alipaşa Mahallesi'nde çöp ve hurdaların depolandığı açık alanda çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Alipaşa Mahallesi'nde bulunan çöp ve hurdaların depolandığı açık alanda çıktı. Bölgeden yükselen yoğun dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangının çevreye yayılmasını önledi. Uzun süren çalışmaların ardından yangın tamamen kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

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