Oyun oynamak isteyen küçük kız dehşeti yaşadı: Beline demir çubuk saplandı

Giriş Tarihi: 29.04.2025 04:22

Olay, saat 22.00 sıralarında Antakya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynadığı sırada dengesini kaybeden ve ismi öğrenilemeyen küçük kız çocuğu, metrelerce yükseklikten düşerek zemindeki demir çubuğun üzerine düştü. Çubuğun beline saplanmasıyla büyük acı yaşayan çocuk için çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Hatay 'ın Antakya ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan kazada, oyun oynarken dengesini kaybederek yüksekten düşen küçük bir kız çocuğunun beline demir çubuk saplandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

FOTOĞRAF: DHA

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, çocuğun beline saplanan demir çubuğu dikkatli bir çalışma sonucu çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan küçük kız, sağlık ekiplerince Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede tedavi altına alınan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.