Sarıyer’de motosiklet kazası: 2 kişi ağır yaralandı
Sarıyer Pınar Mahallesi'nde kaygan zeminde kontrolden çıkan motosiklet, lüks otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Sarıyer'de gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi ağır yaralandı. Kaygan yolda kontrolünü kaybeden motosiklet, seyir halindeki bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcunun hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.
KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI
Kaza, saat 00.00 sıralarında Sarıyer Pınar Mahallesi Katar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan G. yönetimindeki 34 FAD 750 plakalı KTM marka motosiklet, kaygan zemin nedeniyle kontrolünü kaybederek 34 MTR 713 plakalı Maserati marka otomobile çarptı.
2 AĞIR YARALI
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emirhan G. ve arkasında yolcu olarak bulunan Semih D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri, her iki yaralının da hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti.
MOTOSİKLET HURDAYA DÖNDÜ
Kaza sonrası motosiklet parçalanarak yola savruldu. Araç kullanılamaz hale gelirken, çarptıkları Maserati marka otomobilde de maddi hasar oluştu. Otomobil sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
Kaza sonrası, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı ve Katar Caddesi'nde trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.