Sarıyer’de motosiklet kazası: 2 kişi ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 29.04.2025 03:14

İstanbul Sarıyer'de gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi ağır yaralandı. Kaygan yolda kontrolünü kaybeden motosiklet, seyir halindeki bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcunun hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI

Kaza, saat 00.00 sıralarında Sarıyer Pınar Mahallesi Katar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan G. yönetimindeki 34 FAD 750 plakalı KTM marka motosiklet, kaygan zemin nedeniyle kontrolünü kaybederek 34 MTR 713 plakalı Maserati marka otomobile çarptı.

2 AĞIR YARALI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emirhan G. ve arkasında yolcu olarak bulunan Semih D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri, her iki yaralının da hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti.