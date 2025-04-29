Bursa’da bağ evine uyuşturucu baskını: 8 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bağ evine yapılan baskında uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalanan 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve kullanım aparatları ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 03:38

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, bir bağ evine düzenledikleri baskında uyuşturucu kullanan 8 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda esrar, metanfetamin ve uyuşturucu içme aparatları ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na yapılan bir ihbarda, kırsal İsaören Mahallesi'ndeki bir bağ evinde bazı kişilerin uyuşturucu kullandığı bildirildi. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

8 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bağ evine yapılan baskında içeride uyuşturucu madde kullanan 8 kişi suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda 20 gram esrar, 15 gram metanfetamin, 3 adet 'payp' olarak bilinen uyuşturucu içme aparatı ve çeşitli uyuşturucu kullanım materyalleri ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Gözaltına alınan M.Ü. (36), S.Y. (32), E.T. (32), C.P. (30), Ü.A. (42), M.M. (36), E.K. (31) ve S.F. (19) isimli şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Jandarma ekipleri, olayla ilgili başlattıkları soruşturmayı sürdürüyor. Şüphelilerin uyuşturucu temin yolları ve bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi.

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