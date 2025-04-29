"Valinin yeğeniyim" diyen çakarlı araç sürücüsüne tepki! Vali Gül duyurdu: Yasal işlem yapılacak

Sarıyer'de, bir kişi çakarlı aracı nedeniyle kendisine tepki gösteren sürücüye "Valinin yeğeniyim" diyerek uzaklaştı. Tepki çeken sürücünün hareketine ilişkin İstanbul Valisi Gül'den açıklama geldi. Vali Davut Gül konu hakkında "Trafik kurallarına uymayan şahıs enim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 01:13

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Sarıyer'de, bir kişinin ışıklı ve sesli tertibat bulunan aracı nedeniyle kendisine tepki gösteren sürücüye "Valinin yeğeniyim" diyerek uzaklaştı.

Maslak Ayazağa'da seyir halinde olan bir sürücü, çakar tertibatı kullanan aracın önüne geçmeye çalıştığını iddia ettiği anların görüntüsünü kayda aldı.

"VALİNİN YEĞENİYİM" DİYEREK UZAKLAŞTI

Sürücünün yanında bulunan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntülerde, çakar tertibatı kullandığı öne sürülen kişinin aracının aralık olan camından "Valinin yeğeniyim" diyerek uzaklaştığı anlar yer aldı.

VALİ GÜL: YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

İstanbul Valisi Davut Gül, söz konusu görüntülerin birçok platformda yayılması üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gül, paylaşımında, "Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır. Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi" ifadelerini kullandı.

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