İzmir’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak beton bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 04:10

Paylaş



ABONE OL

İzmir'in Konak ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak metrelerce sürüklendi. Beton bariyerlere çarparak durabilen araçta bulunan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Kaza, saat 21.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina alt geçidinde meydana geldi. Balçova'dan Konak yönüne seyir halinde olan B.B. yönetimindeki 35 CST 74 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan araç, metrelerce sürüklendikten sonra beton bariyerlere çarparak durdu.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yaralı sürücü B.B.'yi ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan B.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK BİR SÜRE TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kaza nedeniyle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Takla atarak hurdaya dönen otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla trafik akışı normale döndü. Polis, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN