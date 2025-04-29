Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Nevşehir'de kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 05:34

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Nevşehir'in Güzel Yurt Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta bekleyen bir araca arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN ÇARPTI

Kaza, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. N.G. idaresindeki 50 AFC 436 plakalı otomobil, kavşaktaki kırmızı ışıkta durduğu sırada, arkasından gelen Ö.K. yönetimindeki 50 DU 402 plakalı otomobil duramayarak öndeki araca çarptı.

İTFAİYE EKİPLERİ YARALILARI KURTARDI

Çarpmanın etkisiyle ön araçta bulunan sürücü ve yanındaki yolcu otomobilde sıkıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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