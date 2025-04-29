Kötü koku ihbarı gelen binada yaşlı kadın ölü bulundu

Kastamonu’da bir apartman dairesinden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler 85 yaşındaki kadının cesediyle karşılaştı.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 05:50

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Kastamonu'nun Budamış Mahallesi'nde bir apartman dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine harekete geçen ekipler, binanın 6. katında 85 yaşındaki Şahizer Ergün'ün cansız bedenine ulaştı.

KÖTÜ KOKULAR İHBAR EDİLDİ

Olay, Kastamonu'nun Budamış Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Apartman sakinleri, komşularının dairesinden kötü kokular geldiğini fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İTFAİYE PENCEREDEN EVE GİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın 6. katında bulunan daireye pencereden girerek kapıyı açtı. İçeri giren ekipler, evde 85 yaşındaki Şahizer Ergün'ün cansız bedenini buldu.

ÖLÜM TARİHİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, evin kapısında 22 Nisan tarihli bir tebligatın bulunduğu ve yaşlı kadının bu tarihten önce yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirildi. Şahizer Ergün'ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yaşlı kadının ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek.

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