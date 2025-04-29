İzmir'de kız meselesinde kan aktı! Kıraathaneye silahlı saldırı: 3 yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde kız meselesi nedeniyle çıkan husumette bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenlendi. 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 04:06

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İzmir'in Konak ilçesinde kız meselesi yüzünden yaşanan husumet, kıraathaneye silahlı saldırıyla sonuçlandı. Plakasız motosikletle gelen 2 şüphelinin açtığı ateş sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, saldırganların kaçmasına yardım eden 3 kişiyi gözaltına alırken, firari 2 saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

SİLAHLI SALDIRIDA 3 KİŞİ YARALANDI

Olay, pazar günü saat 23.30 sıralarında Ferahlı Mahallesi 3514 Sokak'taki bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu H.M.A. (17), kız meselesi nedeniyle husumetli olduğu G.T.'nin (20) kıraathanede bulunduğunu öğrendi. Bunun üzerine, H.M.A. ile arkadaşı E.A. (21), plakasız bir motosikletle olay yerine geldi. H.M.A.'nın sürdüğü motosiklette arkada oturan E.A., tabancayla kıraathaneye doğru art arda ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan G.T. ile olayla ilgisi bulunmayan Y.A. (43) ve A.T.S. (19) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan G.T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer iki yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 2 ŞÜPHELİ FİRARDA

Saldırı sonrası soruşturma başlatan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.M.A.'nın evine düzenledikleri baskında, şüphelilerin kaçmasına yardım ettikleri tespit edilen Suriye uyruklu R.M. (24), F.E. (26) ve F.M. (29)'yi gözaltına aldı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren E.A. ve motosiklet sürücüsü H.M.A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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