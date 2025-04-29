Aydın’da sağanak yağış hayatı felç etti: Alt geçitler suyla doldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri su tahliye çalışması başlattı.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 03:45

Paylaş



ABONE OL

Aydın'ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok mahallede su baskınları yaşanırken, alt geçitler suyla doldu, sürücüler trafikte güçlükle ilerleyebildi. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye çalışmalarına başladı.

MAHALLELERDE SU BASKINLARI

Nazilli'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede şiddetini artırarak Yıldıztepe, Aydoğdu, Yeşil, Çapahasan, Dumlupınar ve Sümer mahallelerinde su baskınlarına neden oldu. Birçok ev ve iş yerinin bodrum katlarını su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ALT GEÇİTLERDE SU BİRİKİNTİLERİ

Yağış nedeniyle Alparslan Türkeş Bulvarı ve Albay Karaibrahimoğlu alt geçidinde de su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri su dolu yollarda ilerlemekte zorlandı. Bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Çok sayıda ihbar alan belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye çalışmalarına başladı. Alt geçitlerde biriken suyun tahliye edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN