Bursa'da 2.kattaki pencereden düşen yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki Azra E., 3 katlı bir binanın ikinci katındaki pencereden düşerek yaralandı. Ailesi çocuğun ağlama sesiyle sokağa koşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Azra’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 14:41

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın 2'nci kat penceresinden düşen 2 yaşındaki Azra E. yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Huzur Mahallesi 17'nci Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Ailesi mutfakta olduğu sırada, oyun oynadığı odanın açık bulunan penceresine tırmanan Azra E., dengesini kaybedip 2'nci kattan düştü.

4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanan çocuğun ağlama sesini duyan ailesi sokağa koşarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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