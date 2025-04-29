Adana'da 5 çocuk annesi eşini öldüren koca adliyeye sevk edildi

Adana'da 5 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli koca, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 13:46

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Olay, önceki gece Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesi 263. Sokak'ta bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 5 çocuk annesi Rabia Ş. ile eşi S.Ş. (44) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda S.Ş., eşi Rabia vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından şüpheli koca Ş.Ş. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli koca, Ceyhan Adliyesi'ne sevk edildi.

Rabia Ş'nin cenazesinin ise Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası memleketi Malatya'ya gönderildiği öğrenildi. Çiftin daha önce sık sık kavga ettikleri, Rabia Ş'nin bir süre evi terk ettiği, ardından eşiyle barışarak geri döndüğü ancak sorunlarının devam ettiği ileri sürüldü.

Öteyandan çocukların ise yurda teslim edildiği bildirildi.