Şırnak'ta hayvanlarını otlatmaya çıkan çoban ölü bulundu

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde çobanlık yapan 60 yaşındaki Hacı Kara, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evden çıktı ancak akşam geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucu Kara’nın cansız bedeni arazide bulundu.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 14:51

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayvanlarını otlatmaya çıkan çobanın arazide cansız bedeni bulundu. İlçeye bağlı Hilal beldesinde çobanlık yapan Hacı Kara (60), dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldı.

Kara'nın akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya haber verdi. Bölgede jandarma, güvenlik korucuları ve AFAD tarafından yapılan aramada, Kara'nın cansız bedeni arazide bulundu.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Kara'nın cesedi, Uludere Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada yapılan otopside çobanın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Ailesi tarafından hastane morgundan alınan çobanın cenazesi, belde mezarlığında defnedildi.

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