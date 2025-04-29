Yaşam

Aracıyla geri manevra yaparken faciaya yol açtı: Hamile eş hayatını kaybetti

Kilis'te görevden dönen uzman çavuş otomobiliyle geri manevra yaparken 6 aylık hamile eşine çarptı. Yaralı kadın çarpmanın şiddetiyle ezilirken, olay yerine gelen ekipler hamile kadının hayatını kaybettiği belirledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Aracıyla geri manevra yaparken faciaya yol açtı: Hamile eş hayatını kaybetti

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasanceli köyünde Diyarbakır'da görevli Uzman Çavuş Mehmet Dağcı otomobiliyle geri manevra yaparken, 6 ay önce evlendiği hamile eşi Afra Dağcı'ya çarptı.

Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. (DHA) Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. (DHA)

HAMİLE KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın etkisiyle hamile kadın ağır yaralanırken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Köye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Afra Dağcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Afra Dağcı (DHA) Hayatını kaybeden Afra Dağcı (DHA)

Dağcı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kilis Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Mehmet Dağcı'nın jandarma tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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