Aracıyla geri manevra yaparken faciaya yol açtı: Hamile eş hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 29.04.2025 22:55

Kazanın etkisiyle hamile kadın ağır yaralanırken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Köye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Afra Dağcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Afra Dağcı (DHA)

Dağcı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kilis Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Mehmet Dağcı'nın jandarma tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.