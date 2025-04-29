Aracıyla geri manevra yaparken faciaya yol açtı: Hamile eş hayatını kaybetti
Kilis'te görevden dönen uzman çavuş otomobiliyle geri manevra yaparken 6 aylık hamile eşine çarptı. Yaralı kadın çarpmanın şiddetiyle ezilirken, olay yerine gelen ekipler hamile kadının hayatını kaybettiği belirledi.
Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasanceli köyünde Diyarbakır'da görevli Uzman Çavuş Mehmet Dağcı otomobiliyle geri manevra yaparken, 6 ay önce evlendiği hamile eşi Afra Dağcı'ya çarptı.
HAMİLE KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın etkisiyle hamile kadın ağır yaralanırken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Köye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Afra Dağcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.