Ankara'da vahşet! Sahiplendiği kedi ve köpekleri parçalamış!

Giriş Tarihi: 29.04.2025 23:35

Ankara Baro Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, tutuklama kararının ardından yaptığı açıklamada, dosyaya yansıyan delillerin çok korkunç olduğunu belirterek, Şüphelinin telefonunda çok sayıda kedi, köpek videosu ve fotoğrafı tespit edildi. Bunların bir kısmının ölü olduğu tespit edildi. Telefonundan çıkan görüntülerde kanlar içinde yatan 5 günlük yavru köpeklerin olduğu mevcut.

Ankara 'nın Etimesgut ilçesinde yaşanan olay, hayvan severleri ve kamuoyunu derinden sarstı. 3 ayrı kişiden aldığı köpekleri sahiplenen Duman'ın daha sonra bu hayvanları parçalayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Sahiplendikleri köpeklerden haber alamayan hayvanseverlerin şikâyetiyle başlayan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Muhammet Mustafa Duman (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Duman'ın şimdiye kadar en az 14 köpeği sahiplendiği belirlendi.

FOROĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

EVE GİRİŞ VAR ÇIKIŞ YOK

Bunlara dair yaş mamaya su kattığı için kırmızı renk oluştuğu yönünde bir beyanda bulunmuş. Şu ana kadar tespit ettiğimiz 14 tane sahiplenmesi var. Bu hayvanların tamamıyla ilgili olarak 'balkonumun kapısı açıktı, köpekler oradan kaçtı' diyor. Fakat balkonundan kaçtıktan sonra köpeklerin bahçeye inmesi, bahçeden sonra da siteden kaçabilmesi için de sitede gezmesi gerekiyor. Hayvanların hepsinin eve girişine dair video görüntüleri var, evden çıkışlara dair bir görüntü yok.

"BİR SAAT SONRA AĞIR POŞETLERLE ÇIKTI"

Hayvanlar eve girdikten sonra, evden çıkışlarda yaklaşık 1 saat 20 dakika sonra çok ağır poşetlerle, kartonlarla evden dışarı çıktığı; kapı kollarını ve diğer yerleri de temizlik malzemeleriyle temizleyerek delilleri karartmaya çalıştığını da video kayıtlarından, polis tutanaklarından gördük.