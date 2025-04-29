12 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 23 şüpheli gözaltında: Dijital materyallere el konuldu

Giriş Tarihi: 29.04.2025 22:13

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 16'sı tutuklandı. (DHA)

1.7 MİLYAR TL PARA GİRİŞİ TESPİTİ

Ülke genelinde yasa dışı bahis siteleri ile bağlantılı olduğu saptanan banka hesaplarına toplam 1.7 milyar TL para girişi olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Iğdır merkezli İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Ordu, Giresun, Edirne, Eskişehir, İzmir, Antalya, Bursa ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 23 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 şüpheliden, 16'sı çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.