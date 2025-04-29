12 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 23 şüpheli gözaltında: Dijital materyallere el konuldu
Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 12 ile eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Ülke genelinde yasa dışı bahis siteleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yasa dışı bahis oynatılmasına yönelik soruşturma başlattı.
1.7 MİLYAR TL PARA GİRİŞİ TESPİTİ
Ülke genelinde yasa dışı bahis siteleri ile bağlantılı olduğu saptanan banka hesaplarına toplam 1.7 milyar TL para girişi olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Iğdır merkezli İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Ordu, Giresun, Edirne, Eskişehir, İzmir, Antalya, Bursa ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 23 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 şüpheliden, 16'sı çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.