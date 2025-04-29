Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çanakkale'de seferler iki gündür durdu

Çanakkale'de Kuzey Ege'de etkili olan poyraz fırtınası, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. GESTAŞ, fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki tüm feribot seferlerinin bugün iptal edildiğini duyurdu. Gökçeada hattında ise seferler 2 gündür yapılamıyor.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 13:14

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Çanakkale'de, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine 2 gündür feribot seferi yapılamıyor.

Kentte etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle bugün Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava şartları nedeniyle 2 gündür feribot seferi yapılamıyor.

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