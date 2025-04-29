45 senelik eşini otobüste unuttu! 75 yaşındaki Hasan amcanın isyanı: Allah'ım çıldıracağım ya

Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:21

Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde yaşayan Hasan Akgül , 25 Nisan günü şeker ve tansiyon hastası olan eşi Saadet Akgül 'ü rutin kontrolleri için Bursa Şehir Hastanesi 'ne götürdü.

Hasan Akgül (DHA)

YAŞLI KADINI OTOBÜSTE UNUTTU

Akgül çifti, kendilerine yardımcı olması için torunları Gürhan Akgül'ü de yanlarına aldı. Muayene işlemleri biten çift, yanlarında torunlarıyla birlikte eve dönmek için belediye otobüsüne bindi. Dede ve torun, Emek durağına geldiklerinde otobüsten indi. Ancak Saadet Akgül kalabalık nedeniyle kapıya ulaşamayınca otobüste kaldı.

BÜYÜK PANİK YAŞADI

Arkasını döndüğünde eşini yanında göremeyen Hasan Akgül panik yaşarken, torunu o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Cadde üstünde bir sağa bir sola yürüyen Hasan Akgül'ün o sırada torunu ile kurduğu diyalog da görüntülere yansıdı.

"OF ALLAH'IM ÇILDIRACAĞIM"

Gürhan Akgül'ün, "Dede, babaannem nerede?" sorusuna Hasan Akgül'ün, "Allah aşkına yapma ya, indi mi? Of Allah'ım çıldıracağım ya, çıldıracağım vallahi, çıldıracağım. Gülme oğlum, gülme" diyerek yanıt verdiği, Gürhan Akgül'ün, "Ara, ara insin" sözlerine Hasan Akgül'ün yaşadığı panikle başına vurup, "Nerede inecek oğlum, hiçbir yerde inmez. Bu araba başka yere gidiyor ya" dediği duyuldu. Bir sonraki durakta otobüsten inen Saadet Akgül'ün eşiyle kavuşma anları da görüntülerde yer aldı.