Patlayan foseptik borusu mahalleliyi isyan ettirdi! 1 yıldır kötü kokuyla yaşıyorlar

Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:31

Bölgede patlayan foseptik borusu (İHA)



Osmangazi Belediyesi'nin konuya duyarsız kaldığını belirten Yeşilova Mahalle Muhtarı Özlem Usta, "Ben göreve geleli yaklaşık 1 yıl oldu. O süreçten beri sıkıntımız devam ediyor. Buradaki sıkıntı, benzinliğin tuvalet giderlerinin tamamen dışarıya akması. Vatandaş bundan çok şikayetçi oluyor. Pis görüntü ve koku var hastalıklara da yol açabilir. Uyarmalarımıza rağmen zabıta geldi, Osmangazi Belediyesi'ne haber verdik. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Ama hâlâ bir çözüm olmadı. Ben göreve geldiğimden beri uğraşıyorum. Yaklaşık bir yıldır bu şekildeyiz bu durumdayız vatandaşların şikayeti çok fazla benim de elimden gelen bir şey yok. Kazma kürek vurup da burayı temizleyemem. Gerekli yerlerin yapması lazım. Benzinliğin dediğine göre burada altyapı yok dilekçeler yazıldı, yaklaşık bir senedir cevap bekleniyor. Zabıta Amirliği'nde de dilekçelerimiz var. Şikayetlerimizi ilettik. Hâlâ bir çözüm yok burada. Anlayamadığım şey şu altyapı yoksa buranın asfaltı nasıl yeni atılıyor Bu asfaltı atmadan önce buranın altyapısı yapılabilirdi. Yani bir işi 10 kerede yapmanın manası yok. Şimdi burada eğer altyapı yoksa, burası tekrar kazılacak, altyapı döşenecek, tekrar asfaltlanacak. Bu hem süreci uzatacak, hem vatana millete zarar" dedi.