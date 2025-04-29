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Eşini otobüste unuttu

Eşini otobüste unuttu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 29.04.2025 11:26
Güncelleme:29.04.2025 11:26
Bursa’da yaşayan 75 yaşındaki Hasan Akgül, hastaneden dönerken eşiyle birlikte bindiği belediye otobüsünden indiğinde, kalabalığın arasında 68 yaşındaki eşi Saadet Akgül’ün otobüste kaldığını fark edince kısa süreli bir panik yaşadı. Eşini geride bıraktığını anlayan Akgül’ün telaşlı anları, yanındaki 17 yaşındaki torunu Gürhan Akgül tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Dede ve torun arasındaki samimi ve tebessüm ettiren konuşmalar da o görüntülere yansıdı.
Eşini otobüste unuttu
Eşini otobüste unuttu
Eşini otobüste unuttu
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