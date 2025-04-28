Sakarya’da silahlı kavga: Emekli polis ve bir kişi yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çıkan silahlı kavgada, biri emekli polis olmak üzere iki kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 28.04.2025 05:18

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Mudurnu Deresi kenarında çıkan silahlı kavgada, biri emekli polis olmak üzere iki kişi vurularak yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Akyazı ilçesinin Küçücek Mahallesi Mudurnu Deresi kenarında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü oldukları öne sürülen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı ve bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Y.B. ve emekli polis olduğu öğrenilen İ.Y. silahla vurularak yaralandı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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