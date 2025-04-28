Kendisine kurşun yağdıran kayınpederini bıçakladı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 28.04.2025 05:46

Küçücek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Turhan Kılıçkan ve damadı Y.O.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Kılıçkan, damadına silahla ateş açarak onu yaraladı. Bunun üzerine Y.O.A., kayınpederine bıçakla karşılık verdi. Kavga sırasında, araya giren K.G. isimli bir kişi de yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Ancak Turhan Kılıçkan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Damat Y.O.A. ve kavgayı ayırmaya çalışan K.G.'nin tedavi süreci ise devam ediyor.