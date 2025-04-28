Kadıköy’de büyük panik: Balkon çöktü, bina tedbiren boşaltıldı
Kadıköy’de bir binanın balkonunda çökme meydana geldi. Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bina tedbiren boşaltıldı ve mühürlendi.
Kadıköy'ün Dumlupınar Mahallesi'nde gece saatlerinde bir binanın balkonunda çökme gerçekleşti. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bina tedbiren tahliye edilerek mühürlendi.
Olay, 23.15 sıralarında Melih Cevdet Anday Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 4. katındaki balkonun çökmesiyle meydana geldi. Balkonun çökmesi sonucu park halindeki bir aracın üzerine düştü. Olayı gören mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.
Mahalle sakinlerinden Hakan Cevahir, "Saat 11 sularında bir sarsıntı hissettik, ardından büyük bir gürültü geldi. Balkonun çöktüğünü gördük. Beton parçaları park halindeki araçlara zarar verdi" dedi.
Bina sakinlerinden Umut Barış Yıldız ise, "Üst kattan bir ses geldi, balkon yıkılmış. Depremle ilgisi olmadığını düşünüyoruz, çünkü depremden bir saat önce oldu" diye konuştu.
Olayın ardından binadaki tüm sakinler tedbir amacıyla tahliye edilirken, binanın mühürleneceği öğrenildi.