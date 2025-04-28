Kadıköy’de büyük panik: Balkon çöktü, bina tedbiren boşaltıldı

Giriş Tarihi: 28.04.2025 05:10

Kadıköy'ün Dumlupınar Mahallesi'nde gece saatlerinde bir binanın balkonunda çökme gerçekleşti. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bina tedbiren tahliye edilerek mühürlendi.

Olay, 23.15 sıralarında Melih Cevdet Anday Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 4. katındaki balkonun çökmesiyle meydana geldi. Balkonun çökmesi sonucu park halindeki bir aracın üzerine düştü. Olayı gören mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.