Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, tesisin bir bölümünde maddi hasar meydana geldi.
Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle tesisin içinde başladı. Durumu fark eden tesis çalışanları, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALDI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin tesisin geneline yayılmasını engelleyerek yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alındı.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, tesisin bir bölümünde maddi hasar oluştu. Olayın çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.