100 bin lira maaş var ama çalışan yok! Derdini Vali'ye anlattı

Giriş Tarihi: 28.04.2025 09:34

Erzincan'da kış mevsiminin ardından hayvanlarını meralara çıkarmaya başlayan besiciler, yüksek maliyetleri nedeniyle çoban bulmakta zorlanıyor. 100 bin lira maaşla çoban bulamayan besici derdini Vali Hamza Aydoğdu'ya anlattı.



Küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Erzincan'da besicileri çoban telaşı sardı. Bin bir zorlukla uzun kış mevsimini atlatarak sürülerini otlatmak için meralara çıkaran besiciler, 100 bin lira maaşla çalışacak çoban bulmakta güçlük yaşıyor.



Küçükbaş hayvancılık sektöründe çoban sorununun Türkiye'nin her yerinde yaşandığı gibi Erzincan'da da yaşandığını belirten bir besici, çay ocağında oturan Vali Hamza Aydoğdu'yu görünce durumu iletti.