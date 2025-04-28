Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 8 araçta hasar oluştu
Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye mevkisinde, Edirne istikametinde ilerleyen 3 servis aracı ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 8 araçta hasar oluştu. Kaza sonrası araçlardan inen yolcular yol kenarında beklerken, otoyolda uzun kuyruklar meydana geldi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda, 3 servis aracıyla 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle 8 araçta hasar meydana geldi. Otoyolun Ümraniye mevkisi Edirne istikametinde seyreden 3 servis aracıyla 5 otomobil çarpıştı.
Kaza nedeniyle servislerden inen vatandaşlar bir süre yol kenarında beklerken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Hasar alan araçların emniyet şeridine çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.