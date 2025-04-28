Artvin'de tünel bakım için kapandı Cankurtaran eski günlerine döndü

Cankurtaran Tüneli'nde başlatılan bakım çalışmaları nedeniyle Hopa yönü trafiğe kapatıldı, sürücüler yıllar sonra yeniden eski Cankurtaran Geçidi'ni kullanmak zorunda kaldı.

Giriş Tarihi: 28.04.2025 09:23

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Artvin'in Hopa ve Borçka ilçeleri arasında yer alan 1 Mart 2018 yılında dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından hizmete açılan ve 5 bin 228 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli olan Cankurtaran Tüneli bakıma girdi. Tüneli'nde başlatılan bakım çalışmaları nedeniyle tünelin Hopa istikametine giden yönü geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ulaşım ise yıllar sonra yeniden Cankurtaran Geçidinden verildi.

Karayolları ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında tünel sadece tek yönlü ulaşıma kapatılırken, Artvin-Borçka istikametinden gelen sürücüler, yıllar sonra yeniden Cankurtaran Geçidi'ni kullanmak zorunda kaldı. Zorlu virajları ve dik rampalarıyla bilinen geçit, bir dönem sürücüler için korkulu rüya olurken, tünelin açılmasıyla birlikte bu güzergâh adeta unutulmuştu.

Sürücülerden bazıları bu durumun kendileri için nostaljik bir deneyim olduğunu ifade ederken, bazı vatandaşlar ise yolun uzaması nedeniyle duruma tepki gösterdi. Geçitte zaman zaman yoğunluk yaşandığı da gözlemlendi.

Yetkililer, bakım çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak tünelin yeniden çift yönlü trafiğe açılacağını bildirdi.