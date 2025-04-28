Bayrampaşa'da yangın paniği! İplikçi alevlere teslim oldu

Giriş Tarihi: 28.04.2025 09:14

Bayrampaşa'da bir iplikçi dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın üst katlara sirayet etmeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Yangın, saat 07.00 sıralarında Bayrampaşa, Terazidere Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın giriş katındaki iplikçi dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.