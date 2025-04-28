Ankara’da seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı

Yenimahalle’de gece saatlerinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Giriş Tarihi: 28.04.2025 04:46

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeki bir hafif ticari araçta yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler yaparken, olay itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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